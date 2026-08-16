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In Murau

Alkolenker (19) verursacht Unfall mit 4 Verletzten

Steiermark
16.08.2026 20:58
Ein junger Alkolenker hat in der Steiermark einen Unfall mit vier Verletzten verursacht ...
Ein junger Alkolenker hat in der Steiermark einen Unfall mit vier Verletzten verursacht (Symbolbild).(Bild: rubra)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Jetzt ist es schon wieder passiert. Ein junger Autolenker hat sich am Sonntag in Murau (Steiermark) betrunken hinter das Steuer gesetzt und einen Unfall verursacht – vier Personen wurden verletzt.

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Am Sonntagnachmittag kam es in der Steiermark einmal mehr zu einem Unfall mit einem jungen Alkolenker. Ein 19-jähriger Murauer fuhr kurz vor 17 Uhr mit seinem Pkw auf der L546 in Richtung Stolzalpe. Der junge Lenker überholte einen Pkw, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in den Gegenverkehr. Er kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

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Im zweitbeteiligten Pkw befanden sich die 60-jährige Lenkerin, ihr ebenfalls 60-jähriger Ehegatte sowie die 31-jährige Tochter des Paares. Alle vier Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus in Friesach überstellt. Der 19-Jährige war alkoholisiert und wurde angezeigt.

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