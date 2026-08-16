Alkolenker (19) verursacht Unfall mit 4 Verletzten

Am Sonntagnachmittag kam es in der Steiermark einmal mehr zu einem Unfall mit einem jungen Alkolenker. Ein 19-jähriger Murauer fuhr kurz vor 17 Uhr mit seinem Pkw auf der L546 in Richtung Stolzalpe. Der junge Lenker überholte einen Pkw, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in den Gegenverkehr. Er kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.