Cafe verteilt gratis Postkarten und verschickt sie

Eines Tages bekam Bistro-Chef Walter Binder von einem bekannten Trafikanten haufenweise übergebliebene Postkarten geschenkt. So viele, dass er anfing, sie im Sommer 2025 an seine Bistro-Gäste zu verteilen. „Wir wollten die Menschen wieder dazu bringen, mehr miteinander zu reden anstatt auf’s Handy zu schauen“, erzählt er die Idee der „Krone“. In Cafés, Gasthäusern und Bars sei es schon zur Normalität geworden, dass jeder sein Handy in der Hand hält und auf Facebook, Instagram und dergleichen schaue. „Aber jeder freut sich doch auch über ein paar nette Zeilen auf einer Postkarte!“.