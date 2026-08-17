Cafe verteilt gratis Postkarten und verschickt sie

Im Cafe Bistro Lilienfeld hat man sich eine analoge Kommunikationsform zunutze gemacht. Das kommt an bei den Gästen!
Eines Tages bekam Bistro-Chef Walter Binder von einem bekannten Trafikanten haufenweise übergebliebene Postkarten geschenkt. So viele, dass er anfing, sie im Sommer 2025 an seine Bistro-Gäste zu verteilen. „Wir wollten die Menschen wieder dazu bringen, mehr miteinander zu reden anstatt auf’s Handy zu schauen“, erzählt er die Idee der „Krone“. In Cafés, Gasthäusern und Bars sei es schon zur Normalität geworden, dass jeder sein Handy in der Hand hält und auf Facebook, Instagram und dergleichen schaue. „Aber jeder freut sich doch auch über ein paar nette Zeilen auf einer Postkarte!“.
Auch Kinder schreiben Postkarten
Die Aktion kam beim ersten Mal so gut an, dass sie in den Semesterferien und diesen Sommer fortgesetzt wurde. „Vor allem Kinder freuen sich, Oma und Opa eine Karte vom Stift Lilienfeld zu schicken“. Wer vorbeikommt, darf sich eine aussuchen, ein paar persönliche Zeilen schreiben und sie anschließend im Bistro abgeben. Porto und Versand übernimmt der Chef höchstpersönlich!
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