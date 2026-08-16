"Good and right"
Former National Team Player Trauner Ends His Career
Gernot Trauner is ending his professional career. The former national team player is hanging up his cleats at age 34. He writes on Instagram that the decision was a difficult one, but it feels “so good and right.”
“After 16 years of dedication and passion for soccer, the time has come for me to end my career as a professional soccer player,” says Trauner. Most recently, he had been under contract with Feyenoord Rotterdam since 2021. With the iconic Dutch club, he even won the league title in 2023 and the cup in 2024. In Austria, Trauner enjoyed his heyday at LASK; before that, he played for Ried.
Now, at 34, he’s had enough of professional soccer. “The decision wasn’t an easy one for me, but it feels good and right. For many years, I devoted my life to soccer and tried every day to give it my all. This time was marked by great joy, but also by disappointments, injuries, and comebacks. I never gave up and always believed in my chance,” he writes on Instagram.
Trauner made 16 appearances for the Austrian national team. At the 2024 European Championship, he even shone as a goal-scorer against Poland.
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