Former National Team Player Trauner Ends His Career

“After 16 years of dedication and passion for soccer, the time has come for me to end my career as a professional soccer player,” says Trauner. Most recently, he had been under contract with Feyenoord Rotterdam since 2021. With the iconic Dutch club, he even won the league title in 2023 and the cup in 2024. In Austria, Trauner enjoyed his heyday at LASK; before that, he played for Ried.