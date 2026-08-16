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On the A1

Car Carrying a Family of Four Rolled Over

Nachrichten
16.08.2026 09:57
A family of four was in this car
A family of four was in this car(Bild: FF Stadt Haag)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Early Sunday morning, a serious traffic accident occurred on the Westautobahn (A1) near Haag, injuring a family of four.

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Around 7 a.m., a car rolled over in a construction zone near kilometer 142 in the direction of Salzburg. The vehicle, which was carrying the parents and their two children, came to a stop on its roof after the rollover and was severely damaged.

Father Suffered Particularly Severe Injuries
All occupants received medical attention from emergency responders at the scene of the accident. The father, who was driving the car, was particularly seriously injured and, after receiving initial treatment, was flown to a hospital by the Christophorus rescue helicopter. The mother and the two children were transported by ground ambulance to hospitals for further treatment.

The Haag Volunteer Fire Department, the St. Valentin Volunteer Fire Department, the Christophorus rescue helicopter, an emergency physician, and several ambulances and emergency medical personnel were on the scene. The exact cause of the accident is still under investigation.

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