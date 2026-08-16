Serious Tour Bus Accident in Hungary: Twelve Dead

Twelve people died in the accident, and at least ten other passengers were injured and taken to the hospital, according to Hungarian Prime Minister Péter Magyar. According to the Hungarian news agency MTI, a total of 57 passengers and two drivers were on board the bus, which was traveling from Poland.

The bus was traveling on the M3 highway near Mezökeresztes, about 140 kilometers east of Budapest. There, the bus “veered off the road on a straight stretch, drove into a ditch, and overturned,” the police wrote on their website.