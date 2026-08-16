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Driver Fell Asleep

Serious Tour Bus Accident in Hungary: Twelve Dead

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16.08.2026 09:12
At least twelve people were killed in the bus accident in Hungary, and other passengers were ...
At least twelve people were killed in the bus accident in Hungary, and other passengers were injured.(Bild: EPA/ZOLTAN MATHE)
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Von krone.at

Twelve people were killed and at least ten others were injured in a tragic tour bus accident in eastern Hungary. According to police, the driver is believed to have fallen asleep at the wheel.

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Twelve people died in the accident, and at least ten other passengers were injured and taken to the hospital, according to Hungarian Prime Minister Péter Magyar. According to the Hungarian news agency MTI, a total of 57 passengers and two drivers were on board the bus, which was traveling from Poland.

The bus was traveling on the M3 highway near Mezökeresztes, about 140 kilometers east of Budapest. There, the bus “veered off the road on a straight stretch, drove into a ditch, and overturned,” the police wrote on their website.

(Bild: EPA/ZOLTAN MATHE)
(Bild: EPA/ZOLTAN MATHE)
(Bild: EPA/ZOLTAN MATHE)
(Bild: EPA/ZOLTAN MATHE)
(Bild: AP/Zoltan Mathe)
(Bild: AP/Zoltan Mathe)
(Bild: AP/Zoltan Mathe)
(Bild: AP/Zoltan Mathe)

According to initial findings by the police, the driver had fallen asleep at the wheel while driving early Sunday morning. Authorities subsequently arrested him.

Magyar expressed his condolences to the victims’ families and wished the injured passengers “a speedy recovery.”

This article has been automatically translated,
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