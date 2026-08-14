Austria-Frauen fixieren gegen LASK ersten Ligasieg

Zweites Spiel, erster Sieg: Nach der Auftaktniederlage gegen St. Pölten hat die Wiener Austria mit einem 2:0-Heimsieg gegen den LASK in der neuen Saison der Frauen-Fußball-Bundesliga erstmals angeschrieben.
Der Double-Champion behielt am Freitag zum Auftakt der 3. Runde in der Generali Arena dank eines Doppelpacks von Patricia Pfanner (63., 65.) die Oberhand.
Die Linzerinnen haben schon drei Partien absolviert und halten als unmittelbar dahinter Fünfter auch bei drei Punkten.
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