Vor 50 Jahren kam die Kult-Komödie „Die Ritter der Kokosnuss“ in die österreichischen Kinos. Mit diesem zweiten Spielfilm der britischen Monty-Python-Truppe veränderte sich das Humorverhalten nachhaltig. Wir haben die sechs Mitglieder der kultigen Bande im Kurzporträt und die besten Szenen zum Nachschauen.
Viele behaupten, sie hätten den Humor nachhaltig geprägt – das britische Komikergespann Monty Python hat das in den 70er-Jahren tatsächlich gemacht. Vor exakt 50 Jahren kam ihr komödiantisches Opus Magnum, „Die Ritter der Kokosnuss“, in die deutschsprachigen Kinos und begeisterte, indem er die legendäre Artus-Sage mit viel schwarzem Humor und politischer Unkorrektheit einer Frischzellenkur unterzog.
Ihr erst zweiter abendfüllender Spielfilm war durchzogen von parodistischen Elementen, wie man sie so noch nicht kannte. Die samt und sonders studierten Komiker streuten geschickt literarische und historische Bezüge in die humorigen Handlungsbogen und kreierten somit ein Werk, das in seiner sanften Radikalität einen Sonderstatus einnehmen sollte.
Begeistert zeigten sich dabei auch Rockstars: Led Zeppelin, Sir Elton John, Pink Floyd und Genesis gehörten zu den finanziellen Sponsoren des Films.
Die zwei besten Szenen zum Nachanschauen:
John Cleese (*1939)
Der älteste der Komödiantentruppe ist auch der weithin bekannteste. Der Freund von Kabarettist Michael Niavarani war zuletzt 2019 im Wiener Globe zu sehen. Er mag Lemuren und tritt nur noch selten auf.
Terry Gilliam (*1940)
Er inszenierte die Trickfilme von Monty Python und war überhaupt lieber hinter der Kamera tätig. Er ist gebürtiger Amerikaner und will vor seinem Tod noch den Film „The Defective Detective“ abdrehen.
Michael Palin (*1943)
Palin spielte in der Truppe meist Extremes – den Enthusiasten oder Stoiker. Seine Leidenschaft fürs Reisen lebte er in BBC-Dokumentationen aus. 2026 spielte er in „Der Wunderweltenbaum“ mit.
Graham Chapman (1941 – 1989)
Er litt jahrelang an einer schweren Alkohol- und Nikotinsucht und starb im Alter von nur 48 Jahren an Tonsillenkrebs. 1988 war er noch als Lehrer in Iron Maidens Musikvideo zum Lied „Can I Play With Madness“ zu sehen.
Eric Idle (*1943)
Im Gegensatz zu den anderen schrieb er seine Sketche gerne allein. In einem Interview gab er bekannt, seine Beziehung zu den Kollegen wäre „arm und entsetzlich“ gewesen. Er habe sie schon zehn Jahre nicht mehr gesehen.
Terry Jones (1942 – 2020)
Der Waliser war der am wenigsten schillernde Monty Python, aktiver Umweltschützer und hatte den vielleicht bissigsten Humor von allen. Er starb 2020 mit 77 Jahren an den Folgen einer Demenzerkrankung.
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