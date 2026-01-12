Die vielen Kammer-Karrieren der Familie Ruck

Die Wirtschaftskammer und ihre politischen Planspiele sind spätestens seit den Vorgängen rund um Ex-Präsident Harald Mahrer in den Fokus geraten. Jetzt sorgen auch Vorgänge rund um den Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck für Wirbel.
Karrieren in der Kammer liegen bei den Rucks ganz offenbar in der Familie. Allen voran bei Familienoberhaupt Walter Ruck. Er steht immerhin seit mehr als zehn Jahren als Präsident an der Spitze der Wiener Wirtschaftskammer. Seit Recherchen der „Krone“ und des „Profil“ ist er aber auch öffentlich mit Vorwürfen konfrontiert. Der Hintergrund: Rucks Zwillingssöhne, die auch im Familienbetrieb, einem erfolgreichen Bauunternehmen als Geschäftsführer und Prokurist tätig sind, starten nämlich auch in anderen erweiterten Einflusssphären ihres Vaters seit geraumer Zeit voll durch.
