Die vielen Kammer-Karrieren der Familie Ruck

Karrieren in der Kammer liegen bei den Rucks ganz offenbar in der Familie. Allen voran bei Familienoberhaupt Walter Ruck. Er steht immerhin seit mehr als zehn Jahren als Präsident an der Spitze der Wiener Wirtschaftskammer. Seit Recherchen der „Krone“ und des „Profil“ ist er aber auch öffentlich mit Vorwürfen konfrontiert. Der Hintergrund: Rucks Zwillingssöhne, die auch im Familienbetrieb, einem erfolgreichen Bauunternehmen als Geschäftsführer und Prokurist tätig sind, starten nämlich auch in anderen erweiterten Einflusssphären ihres Vaters seit geraumer Zeit voll durch.