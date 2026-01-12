Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Aufstiege und Aufruhr

Die vielen Kammer-Karrieren der Familie Ruck

Wirtschaft
12.01.2026 15:08
Der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck
Der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck(Bild: Zwefo)

Die Wirtschaftskammer und ihre politischen Planspiele sind spätestens seit den Vorgängen rund um Ex-Präsident Harald Mahrer in den Fokus geraten. Jetzt sorgen auch Vorgänge rund um den Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck für Wirbel. 

0 Kommentare

Karrieren in der Kammer liegen bei den Rucks ganz offenbar in der Familie. Allen voran bei Familienoberhaupt Walter Ruck. Er steht immerhin seit mehr als zehn Jahren als Präsident an der Spitze der Wiener Wirtschaftskammer. Seit Recherchen der „Krone“ und des „Profil“ ist er aber auch öffentlich mit Vorwürfen konfrontiert. Der Hintergrund: Rucks Zwillingssöhne, die auch im Familienbetrieb, einem erfolgreichen Bauunternehmen als Geschäftsführer und Prokurist tätig sind, starten nämlich auch in anderen erweiterten Einflusssphären ihres Vaters seit geraumer Zeit voll durch. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
144.790 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
112.196 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
108.088 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Aufstiege und Aufruhr
Die vielen Kammer-Karrieren der Familie Ruck
Diskutieren Sie mit!
Goldpreis: Wird der Kurs langfristig steigen?
Aus Stiglechner-Gruppe
Treibstofflieferant für Tankstellen ist insolvent
Lage bleibt gespannt
Tausende Insolvenzen: 3. Rekordpleitejahr in Folge
Krone Plus Logo
„Lebenstraum erfüllt“
Österreicher spielen in „Game-Szene“ ganz groß mit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf