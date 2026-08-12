Wo beim See in Allentsteig das Gulasch dampfte

Zwei Fünfziger, ein gemeinsamer „100er“ und ein 70-Liter-Kessel Gulasch. Die Filme- und Medienmacher Attila und Sonja Molnár feierten mit Familie, Freunden und Wegbegleitern ein ganz besonderes Fest.
Sonja und Attila Molnár zelebrierten auf der Jugendwiese beim Stadtsee in Allentsteig ein Fest, wie es besser kaum hätte passen können. 120 Gäste kamen, um mit den beiden zu feiern. Statt einer steifen Feier gab es einen 70-Liter-Gulaschkessel, garniert mit viel Humor und Musik.
Geschenke und Stimmung
Die Stimmung war herzlich, unkompliziert und genau so, wie man sich einen runden Geburtstag wünscht. Unter den Gästen waren Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, „Krone-Niederösterreich“-Chef Lukas Lusetzky mit Ehefrau Gabriele., Krone NÖ-Fitness-Experte Lukas Grigorescu und ORF-Redakteurin Birgit Perl, NÖN-Urgestein Martin Kalchhauser mit Gattin Gudrun. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte herzlich und schickte als Geburtstagsgeschenk eine Magnum-Flasche Wein. Landtagspräsident Karl Wilfing übermittelte ebenso Glückwünsche.
Attila Molnár ist als („Krone“)-Fotograf, Dokumentarfilmer und Autor bekannt. Mit Sonja realisierte er unter anderem „Kleinod Kamptal“ und „Unterwegs im Kremstal“. Mit seinem Buch „GBS – Der Weg der Möglichkeiten“ machte er zudem vielen Menschen Mut.
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