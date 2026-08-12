Wo beim See in Allentsteig das Gulasch dampfte

Sonja und Attila Molnár zelebrierten auf der Jugendwiese beim Stadtsee in Allentsteig ein Fest, wie es besser kaum hätte passen können. 120 Gäste kamen, um mit den beiden zu feiern. Statt einer steifen Feier gab es einen 70-Liter-Gulaschkessel, garniert mit viel Humor und Musik.