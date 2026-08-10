In die Wüste | Was im ORF läuft

Was im ORF läuft. Danach tauchten schwere Vorwürfe gegen Lederer auf – wegen übler Unvereinbarkeiten zwischen Aufsichtsrats-Funktion und seinen Gschäftln. Doch Lederer darf weiterwerken. Getragen von Kanzler und Vizekanzler, peitschte er den Kanzler-Wunschkandidaten Clemens Pig als ORF-Generaldirektor bei vorverlegten Wahlen durch. Heute folgt die Wahl der Direktorenkandidaten Pigs. Alles gut also? Mitnichten! Seit Weißmanns Abschuss wurde zwar eine ganze Schar an ORF-Führungskräften freigestellt, gekündigt oder entlassen. Gegen den Stiftungsratschef wurden von der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Nötigung Ermittlungen eingeleitet. Doch er hat weiter das Vertrauen seiner Schirmherren Stocker und Babler. Trotz laufenden Verfahrens. Da fragt man sich: Was läuft da?