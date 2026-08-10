Auto bremst Biker aus: Crash und heftiger Abflug!

Spektakulärer Unfall am späten Sonntagnachmittag auf der Brennerstraße in Tirol: Ein Motorradfahrer krachte gegen ein Auto, das plötzlich aus unbekannten Gründen abgebremst hatte, und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Der 68-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Der Pkw-Lenker – offenbar ein Niederländer – fuhr einfach weiter ...