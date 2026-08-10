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Pkw-Lenker fuhr weiter

Auto bremst Biker aus: Crash und heftiger Abflug!

Tirol
10.08.2026 10:55
Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen (Symbolbild).
Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall am späten Sonntagnachmittag auf der Brennerstraße in Tirol: Ein Motorradfahrer krachte gegen ein Auto, das plötzlich aus unbekannten Gründen abgebremst hatte, und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Der 68-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Der Pkw-Lenker – offenbar ein Niederländer – fuhr einfach weiter ...

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Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz vor 16.30 Uhr im Gemeindegebiet von Mutters – Ortsteil Raitis. Der 68-jährige Motorradfahrer war auf der B182 Brennerstraße in Richtung Süden unterwegs und vor ihm fuhr laut Polizei ein Auto mit niederländischem Kennzeichen.

Zitat Icon

Der Motorradfahrer leitete umgehend eine Bremsung ein, konnte jedoch eine Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug nicht mehr verhindern.

Die Polizei

„Aus bislang unbekannten Gründen bremste der Pkw plötzlich ab. Der Motorradfahrer leitete umgehend eine Bremsung ein, konnte jedoch eine Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug nicht mehr verhindern“, schildert die Exekutive den Unfallhergang.

Biker auf Fahrbahn geschleudert
Durch den Zusammenstoß kam der 68-Jährige zu Sturz und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. „Der Lenker des Pkw setzte seine Fahrt anschließend in südliche Richtung fort, ohne anzuhalten“, so die Ermittler weiter.

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Mit Rettung in die Klinik
Der verletzte Motorradfahrer wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit der alarmierten Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen zum flüchtigen Pkw-Lenker beziehungsweise zum Fahrzeug dauern an.

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