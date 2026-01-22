Ex-Pfleger könnte über 100 Menschen getötet haben

Bei einigen Patienten probierte er es wohl mehrfach

Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus niedrigen Beweggründen aus. Als Motiv nimmt sie an, dass der Deutsche ruhige Nachtschichten und wenig Aufwand mit den Patienten haben wollte. Bei einigen Patienten soll der Krankenpfleger mehrere Versuche unternommen haben, um sie zu töten.