Boy Injured
Driver Strikes an 11-Year-Old Cyclist
In a curve in St. Georgen an der Gusen (Upper Austria), a brief but fatal side-swipe collision occurred between a female driver and a boy who was riding his bike. The child fell, was injured, and had to be taken to the hospital.
The traffic accident involving the driver and the 11-year-old cyclist occurred on Saturday around 10:40 a.m. in the municipality of St. Georgen an der Gusen. The 48-year-old woman from the Perg district was driving on Dahabergstraße toward Katsdorf. An 11-year-old boy from the Urfahr-Umgebung district was riding his bicycle downhill in the opposite direction.
Collision in a Curve
In a right-hand curve from the boy’s perspective, a glancing collision occurred, causing him to fall. He sustained injuries of an unspecified severity and was admitted to Kepler University Hospital.
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