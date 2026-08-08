Driver Strikes an 11-Year-Old Cyclist

The traffic accident involving the driver and the 11-year-old cyclist occurred on Saturday around 10:40 a.m. in the municipality of St. Georgen an der Gusen. The 48-year-old woman from the Perg district was driving on Dahabergstraße toward Katsdorf. An 11-year-old boy from the Urfahr-Umgebung district was riding his bicycle downhill in the opposite direction.