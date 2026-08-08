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Three Goals for the Red Jackets

Header Goals Secure GAK Victory Over Lustenau!

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08.08.2026 04:33
The two “heading monsters” of GAK: Alexander Hofleitner and Donovan Pines ...
The two “heading monsters” of GAK: Alexander Hofleitner and Donovan Pines ...(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

GAK celebrated its first points in the second round of the new Bundesliga season! Eight days after the season opener0-3 loss to champions LASK, the Red Jackets showed a marked improvement on Saturday against promoted SC Austria Lustenau and won 2-1 (1-0) thanks to headers by Donovan Pines (18') and Alexander Hofleitner (66'). Lustenau came close to a draw through Dion Kacuri (51'), but ultimately proved too harmless to take any points back to Vorarlberg...

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GAK, with Ludwig Vraa, Anderson, and Mark Grosse in the starting lineup for the first time, came out firing and had an early chance with a dangerously deflected shot by Hofleitner (2nd minute). The home team played more aggressively and were rewarded for the first time after about 20 minutes: the 1.96-meter-tall Pines powered in to meet a cross from captain Christian Lichtenberger and headed it in.

Lustenau, with the same lineup as in their 1-1 draw against Ried, managed to establish themselves in the opponent’s third several times as the game progressed but failed to create any real scoring opportunities. GAK goalkeeper Cican Stankovic was never truly tested. At the back, however, the defense was repeatedly caught out by quick counterattacks. Goalkeeper Domenik Schierl was there to make saves against Hofleitner (30th minute) and Lichtenberger (31st minute), though.

GAK celebrated again after a header
As is so often the case, the narrow lead was deceptive. Right after the restart, Schierl had to stop a long-range shot by Grosse (47'), but out of nowhere, Lustenau soon equalized: Kacuri powered his way through the middle just outside the box and left Stankovic with no chance.

GAK took a moment to regroup but then found its way back to its dominant style of play. Another header ultimately secured the victory: Hofleitner rose highest on a corner kick. GAK came closer to scoring a third goal in the closing minutes than the visitors, who remained completely harmless. A long-range shot by Peter Michorl missed the target by just centimeters (91st minute).

The result:
GAK – SC Austria Lustenau 2:1 (1:0)
, Graz, Merkur Arena, 6,767 spectators, Referee Dr. Barmaksiz

Goals: 1:0 (18.) Pines, 1:1 (51.), 2:1 (66.) Hofleitner

Yellow cards: Michorl and Verinac, Chukwu

GAK: Stankovic – Owusu, Pines, Vraa – Anderson (60' Gragger), Michorl, Hermesh (85. Mandey), Klassen – Lichtenberger (70. Koch), Grosse (60. Smits), Hofleitner (85. Maderner)
Lustenau: Schierl – Gmeiner, Maak, Pertlwieser, Soares – Afrifa (71' Gashi), Delaye (79' Chukwu), Kacuri – Weixelbraun (71. Jastremski), Benjamin (46. Verinac), Diarra (79. Grabher)

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