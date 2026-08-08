Header Goals Secure GAK Victory Over Lustenau!

GAK, with Ludwig Vraa, Anderson, and Mark Grosse in the starting lineup for the first time, came out firing and had an early chance with a dangerously deflected shot by Hofleitner (2nd minute). The home team played more aggressively and were rewarded for the first time after about 20 minutes: the 1.96-meter-tall Pines powered in to meet a cross from captain Christian Lichtenberger and headed it in.