Aussagen wie ein Fluch | Riskante Tour

Riskante Tour. So waren von ihm in dieser Woche bei seiner Tour-Station in Salzburg ausgerechnet an einem Extremhitze-Tag nicht nur Meldungen zu hören, die von Klimaleugnern stammen könnten, sondern vor allem der unglückselige „Kinder sind keine Arbeit“-Sager, für den er sich nach einem Proteststurm aus allen politischen Windrichtungen entschuldigen musste. Man kann sich vorstellen, dass Stocker längst bereut, sich auf die anstrengende und sichtlich riskante Sommertour einzulassen, während sein Vize Andreas Babler weitgehend untergetaucht bleibt. Und der Möchtegern-Volkskanzler? Kickls Sommertour geht in die Berge statt unters Volk. Schadet ihm aber auch nicht.