Assault at a Party
Allegations of Groping Against Styrian Police Officer
A Styrian police union representative is alleged to have verbally sexually harassed two women at an anniversary celebration and even groped one of them. An investigation into the matter is underway.
It was quite a scene in early July at the border police station in Spielfeld. A ceremony was held to mark the 30th anniversary of this vital Styrian outpost, with well-wishers gathering from all over Austria.
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