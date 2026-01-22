Wirbel um totes Wildschwein mit Brille und Haube

„Dass mein Facebook-Posting solche Wellen schlagen würde, war mir nicht bewusst“, erklärt er auf „Krone“-Anfrage. Die schwarze Brille sei seit Jahren fixer Bestandteil seiner Werbung. „Es wundert mich daher, dass nun die Brille und meine Haube die Gemüter so erhitzen. Das war nie meine Absicht“, beteuert der Hennersdorfer, der seit 1997 Waidmann und seit mehr als 20 Jahren Bio-Bauer und Wilddirektvermarkter ist.