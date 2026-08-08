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After a hike

22-Year-Old Suffers Fainting Spell on a Hunting Blind

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08.08.2026 15:58
The hiker was rescued by the fire department.
The hiker was rescued by the fire department.(Bild: FF Schwarzenberg, Krone KREATIV)
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Von Krone Oberösterreich

After a hike in the Bohemian Forest, a couple (ages 22 and 27) from Linz climbed up to a hunting blind. There, the woman suffered a fainting spell and was unable to climb down on her own. The fire department had to be called to rescue her.

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On Friday morning, the Pakistani nationals (22, 27) from Linz were hiking in the Bohemian Forest along the Czech border. Around 2:00 p.m., they climbed a hunting blind located along the hiking trail, where the woman suffered a fainting spell and was unable to climb down on her own.

The rescue operation took about an hour.
The rescue operation took about an hour.(Bild: FF Schwarzenberg)
The 22-year-old was brought down from the observation tower using a ladder.
The 22-year-old was brought down from the observation tower using a ladder.(Bild: FF Schwarzenberg, Krone KREATIV)

Firefighters Rescued Hiker
Fortunately, hunters were planning to carry out work at this hunting blind and noticed the situation upon arrival. They made an emergency call, prompting the fire department and ambulance service to respond. The Florianis rescued the hiker using a spine board and carried her about 200 meters to the ambulance.

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