After a hike
22-Year-Old Suffers Fainting Spell on a Hunting Blind
After a hike in the Bohemian Forest, a couple (ages 22 and 27) from Linz climbed up to a hunting blind. There, the woman suffered a fainting spell and was unable to climb down on her own. The fire department had to be called to rescue her.
On Friday morning, the Pakistani nationals (22, 27) from Linz were hiking in the Bohemian Forest along the Czech border. Around 2:00 p.m., they climbed a hunting blind located along the hiking trail, where the woman suffered a fainting spell and was unable to climb down on her own.
Firefighters Rescued Hiker
Fortunately, hunters were planning to carry out work at this hunting blind and noticed the situation upon arrival. They made an emergency call, prompting the fire department and ambulance service to respond. The Florianis rescued the hiker using a spine board and carried her about 200 meters to the ambulance.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.