On the highway
26-Year-Old Crashes Van
A serious traffic accident occurred on the A1 Westautobahn near Sipbachzell early Saturday morning. A 26-year-old Syrian man lost control of his small van, causing the vehicle to roll over.
On Friday around 11:45 p.m., a 26-year-old Syrian man from the Gmunden district was driving a small van on the A1 Westautobahn toward Vienna. In the municipality of Sipbachzell, he lost control of his vehicle for reasons that are still unclear.
Violent Impact
The vehicle crashed into the concrete median barrier and, according to initial reports, is believed to have rolled over onto its right side due to the force of the impact. It then came to rest in the center lane.
The 26-year-old sustained injuries of an unspecified severity. He was taken to Wels Hospital.
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