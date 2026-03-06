Skandal um Britney ++ So romantisch ist Heidi Klum

Heidi Klum zeigt einmal mehr, wie vielseitig sie ist: Im neuen Pixar-Abenteuer „Hoppers“ leiht sie einer Hai-Dame ihre Stimme – und spricht im Interview mit krone.tv über ihre romantische Ader. Außerdem in „Adabei Prime“: Riesen-Wirbel um Britney Spears, versöhnliche Töne im Beckham-Clan und Promis, die bei einem Quiz ordentlich ins Grübeln kommen.