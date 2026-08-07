2nd Division – Round 2
A complete rough start! Another loss for St. Pölten
SKN St. Pölten has extended its rough start to the 2nd League! The Lower Austrians, who fought for promotion until the very last round last season, lost 0–1 to Young Violets Austria Vienna on Friday at the NV Arena …
With this result, Cem Sekerlioglu’s team also fell to the FAC in their most recent match. Thanks to a goal by Bruno Jerabek (40th minute), the “Young Austrians” earned their first win of the season—and picked up three points in the process.
Hertha Wels Wins at FC Liefering
Hertha Wels also picked up its first points on its second attempt. The Upper Austrians prevailed 3–2 against hosts FC Liefering in Grödig. Goals by Oliver Kregar (14'), Sebastian Malinowski (50'), and Isa Drammeh (79') sealed the victory.
For Red Bull Salzburg’s partner club, goals by Miha Matjasec (31st minute) and Julian Hussauf (85th minute) weren’t enough to earn any points. The losing side finished the match with ten men after Mayker Palacios received two yellow cards in the 72nd and 75th minutes.
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