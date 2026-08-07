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Key in the car

Three-Year-Old Boy Rescued from Hot Car

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07.08.2026 19:49
The fire department smashed a side window and pulled the child out.
The fire department smashed a side window and pulled the child out.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

It can happen so quickly. In Wels, Upper Austria, a three-year-old boy was accidentally locked inside a car. With the current heat, this was a serious problem. The distraught mother called emergency responders, who were able to free the child after an agonizing 15 minutes.

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On Friday around 4:15 p.m., a police patrol in Wels was dispatched to a parking lot on Ginzkeystraße because a boy just shy of three years old was locked inside a car. Emergency medical services and the fire department arrived quickly on the scene.

The 35-year-old mother of the boy, who is from the Gmunden district, explained that her son and her handbag—which contained the car keys—were on the back seat of the vehicle. When getting out of the car, her daughter had closed the car door from the outside, causing the car to lock itself. The woman did not have a spare key with her.

Side window smashed
Since the boy had already been in the car for 15 minutes, he was sweating profusely. With the 35-year-old woman’s explicit consent, a window of the car was smashed. The boy was freed and received first aid from the paramedics. He was fine and was taken to the hospital solely for a checkup. The mother and both children were subsequently driven home by a friend of the mother’s.

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