Steirischer Ex-Manager sitzt in Kerker-Zelle

Endlich mal ausspannen nach dem jahrzehntelangen arbeiten in einem renommierten Unternehmen des Landes Steiermark. Hermann K. (Name geändert) trat endlich seinen wohlverdienten Ruhestand an und macht eine Reise. Denn: „Mit 66 Jahren fängt das Leben an“, sang doch schon Udo Jürgens – im Fall von Hermann K. endet sie vorerst aber ungemütlich.