Bänke geraten vielerorts ins Visier von Vandalen

Besonders gravierend ist, dass zudem die Toilettenschüssel im Damen-WC in der Robert-Hamerling-Straße vollständig zerstört wurde. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. Geld, das an anderer Stelle fehlt. Beobachten können gerne am Polizeiposten Horn, 059133/3430 gemeldet werden. Vor zwei Wochen wurde zudem in Kamegg bei Gars bei der Maria Bründlkapelle eine massive Gusseisenbank gestohlen. Und auch in der Gemeinde Pfaffenschlag wurde eine Bank ramponiert.