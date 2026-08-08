Bänke geraten vielerorts ins Visier von Vandalen

Sitzgelegenheiten geraten gerade oft ins Ziel von halbstarken Randalierern. Einige Beispiele gibt es derzeit gehäuft in der Stadt und im Bezirk Horn. Das Geld für die Reparaturen könnte aber auch anderwertig gut eingesetzt werden.
Eine Stadt schreit Alarm: In Horn kam es in den letzten Tagen und Wochen zu einer Folge an Vandalismusschäden. So wurde im Naturpark eine Parkbank mutwillig zerstört, indem die gusseisernen Standfüße abgebrochen wurden, zwei davon nahmen die Täter mit. Außerdem wurde bei einem Marterl an der Doberndorfer Straße das Holz einer Sitzbank abmontiert und gestohlen.
Besonders gravierend ist, dass zudem die Toilettenschüssel im Damen-WC in der Robert-Hamerling-Straße vollständig zerstört wurde. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. Geld, das an anderer Stelle fehlt. Beobachten können gerne am Polizeiposten Horn, 059133/3430 gemeldet werden. Vor zwei Wochen wurde zudem in Kamegg bei Gars bei der Maria Bründlkapelle eine massive Gusseisenbank gestohlen. Und auch in der Gemeinde Pfaffenschlag wurde eine Bank ramponiert.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.