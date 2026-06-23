„Anlagen könnten ein Jahr 575 Haushalte versorgen“

Mehrere Schritte bis zur Vergabe des Auftrags

Schipflinger gibt auch einen Einblick, wie der Prozess vom Entschluss der Errichtung bis zur tatsächlichen Umsetzung aussah: „Da wir im Eigentum der öffentlichen Hand sind, war der erste Schritt – neben der Feststellung der Tauglichkeit der Dachflächen auf dem Tivoli Stadion und der der Tiwag-Arena – eine öffentliche Ausschreibung der Anlagen. Dazu wurde gemeinsam mit den technischen Beratern der Bernard Gruppe und Ehoch2 ein detailliertes technisches Leistungsverzeichnis erstellt. Die Betreuung des rechtlichen Teils der Ausschreibung und die Durchführung selbst erfolgte durch die CHG Rechtsanwälte in Innsbruck.“