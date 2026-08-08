Steirische Gemüsebauern treiben es immer bunter

Mehr als 32 Kilo Paradeiser isst jeder Steirer im Schnitt pro Jahr – kein anderes Gemüse ist so beliebt. „Und immer mehr Konsumenten achten dabei auf regionale Herkunft“, freut sich Fritz Rauer, Obmann der steirischen Gemüsebauern nicht nur am heutigen Tag der Paradeiser. Das wirkt sich auch auf die Zahl der Produzenten aus: „Wir merken einen Zuwachs, vor allem bei Marktbauern“, so Rauer. Auch die Fachausbildung zum Gemüsebauern in der Gartenbauschule Großwilfersdorf liegt im Trend – nicht zuletzt bei Frauen.