Biber-Damm behindert die Bachforellen im Fluss

Erst kam das Amt, dann das Hochwasser

Während das Verfahren noch offen war, wurde die Fischwanderhilfe beim Hochwasser 2024 teilweise beschädigt. Herr Friedrich Fürst musste sie reparieren lassen, obwohl ihre ursprüngliche Ausführung noch nicht abschließend bestätigt worden war. Grundsätzlich sind Fischwanderhilfen ein wichtiges Instrument des Gewässerschutzes. Sie sollen menschlich geschaffene Hindernisse wie Wehre oder Abstürze für Fische passierbar machen. Entscheidend ist allerdings nicht nur, dass eine solche Anlage vorhanden ist. Sie muss von den Fischen auch erreicht und genutzt werden können. Genau hier beginnt die Kuriosität an der Zwettl.