Warum so viele Firmen wie nie Insolvenz anmelden

So viele heimische Betriebe wie noch nie melden Insolvenz an. Die Gründe sind allerdings nicht immer äußere Faktoren: Fehler bei der Unternehmensführung zählen hingegen zu den häufigsten Ursachen, warum eine Firma insolvent wird. Immerhin entsteht jede fünfte Insolvenz schon ganz am Anfang: wegen Fehlern bei der Unternehmensgründung.