Zug rammte mit vollem Tempo Dixiklo am Bahngleis

Anhänger machte sich selbstständig

Während der Fahrt habe er plötzlich einen Knall wahrnehmen können und im Rückspiegel gesehen, dass sich der Anhänger vom Fahrzeug gelöst habe. Daraufhin habe er angehalten und seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der gelöste Anhänger fuhr in weiterer Folge selbstständig nach rechts in die angrenzende Wiese und rollte über einen Straßenleitpflock eine kleine Böschung hinab. Dort blieb er, nahe dem südlichen Bahngleis, seitlich liegen. Ein Teil der Ladung, ein Dixiklo und ein Urinal, reichte in die Bahngleise hinein.