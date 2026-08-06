Zug rammte mit vollem Tempo Dixiklo am Bahngleis

Ein Anhänger, beladen mit einem Urinal und einem Dixiklo, löste sich am Donnerstag von einem Pkw, der von Telfs (Tirol) Richtung Stams unterwegs war. Die Gerätschaften kamen auf einem freien Streckenabschnitt der Westbahn zu liegen.
Am Donnerstag um 15.47 Uhr lenkte ein 42-jähriger Österreicher auf der B171 Tiroler Straße einen Pkw mit Anhänger von Telfs kommend in Richtung Stams. Den Anhänger habe er selbst am Fahrzeug angehängt.
Anhänger machte sich selbstständig
Während der Fahrt habe er plötzlich einen Knall wahrnehmen können und im Rückspiegel gesehen, dass sich der Anhänger vom Fahrzeug gelöst habe. Daraufhin habe er angehalten und seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der gelöste Anhänger fuhr in weiterer Folge selbstständig nach rechts in die angrenzende Wiese und rollte über einen Straßenleitpflock eine kleine Böschung hinab. Dort blieb er, nahe dem südlichen Bahngleis, seitlich liegen. Ein Teil der Ladung, ein Dixiklo und ein Urinal, reichte in die Bahngleise hinein.
Zug konnte nicht mehr abbremsen
Ein kurz darauf vorbeikommender Zug konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und streifte mit dem Trittbrett am Urinal. Durch den Zusammenstoß entstanden sowohl am Zug, als auch am Anhänger Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Es konnte erhoben werden, dass es sich bei der verwendeten Anhängerkupplung um ein abnehmbares Modell handelte, welches sich vollständig vom Zugfahrzeug gelöst hatte.
Um 16 Uhr konnte das nördliche Gleis und um 16.52 Uhr das südliche Gleis nach erfolgter Bergung des Anhängers wieder freigegeben werden. Nach Abschluss der Erhebungen folgt die Berichterstattung an die zuständigen Behörden.
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