Betrunkener (71) stürzt mit Moped in Schottergrube

Ereignet hat sich der Unfall in der Nacht auf Donnerstag in St. Leonhard im Pitztal. Der 71-jährige Einheimische sei gegen 23.30 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped auf einem Radweg im Ortsteil Mittelberg unterwegs gewesen. Laut Polizeiangaben kam der Mann dann vom Weg ab und stürzte rund drei Meter tief in eine Schottergrube.