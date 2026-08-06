Betrunkener (71) stürzt mit Moped in Schottergrube

Alkoholisiert mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped unterwegs, mitten in der Nacht – noch dazu auf einem Radweg: Die nächtliche „Spritztour“ wurde einem 71-jährigen Einheimischen im Tiroler Pitztal zum Verhängnis. Er stürzte in eine Schottergrube – und spazierte danach heim.
Ereignet hat sich der Unfall in der Nacht auf Donnerstag in St. Leonhard im Pitztal. Der 71-jährige Einheimische sei gegen 23.30 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped auf einem Radweg im Ortsteil Mittelberg unterwegs gewesen. Laut Polizeiangaben kam der Mann dann vom Weg ab und stürzte rund drei Meter tief in eine Schottergrube.
Nach Unfall nach Hause marschiert
„Trotz des Unfalls verließ der Lenker die Unfallstelle. Er konnte anschließend von Beamten der Polizeiinspektion Wenns sowie dem Rettungsdienst an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Nach der Erstversorgung wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert“, so die Exekutive.
Ein beim 71-Jährigen durchgeführter Alkotest sei positiv verlaufen. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen.
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