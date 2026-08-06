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Explosive report:

Infantino Was Also Involved in the Super League Project

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06.08.2026 10:51
More controversy surrounding FIFA President Gianni Infantino.
More controversy surrounding FIFA President Gianni Infantino.(Bild: EPA/ISAAC ESQUIVEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Now this, too! A report by the British “Guardian” suggests that FIFA President Gianni Infantino was also involved in the failed, controversial Super League project. A multi-year partnership with FIFA had reportedly been planned. 

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In the end, the 2021 Super League project failed spectacularly. The resistance from fans, clubs, and national associations was too great. As the “Guardian” now reveals, FIFA, under the leadership of Gianni Infantino, is also said to have been involved.

Fully Informed
The president reportedly held talks without consulting the member associations. During these discussions, the plan emerged to name the initiative the “FIFA Super League” and to enter into a twelve-year partnership. Commercial activities were also discussed in depth.

According to the report, Infantino was fully informed about the project’s development by a number of FIFA staff members. The “Guardian” cites an existing FIFA term sheet that details the scope of the plans. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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