Frauen haben im Alter 40 Prozent weniger zum Leben

1100 Euro Differenz

In harter Währung ausgedrückt, wird die Pensionslücke noch greifbarer: Männer beziehen in Niederösterreich im Schnitt rund 2778 Euro Pension, Frauen nur 1678 Euro. Das sind 1100 Euro weniger im Monat – oder satte 39,6 Prozent! „Dass Frauen im Alter um fast 40 Prozent weniger zum Leben haben, ist ein unhaltbarer Zustand“, klagt Markus Wieser, Arbeiterkammer-Präsident und ÖGB-Vorsitzender in Niederösterreich: „Es geht da nicht um Statistik, sondern um reale Existenznot.“ Mehr als zwei Drittel der Bezieher der Ausgleichszulage sind weiblich.