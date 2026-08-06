Bolt cutters in hand
Bicycle Thieves Caught in the Act
An alert resident in Walding caught two bicycle thieves in the act. The woman observed the two men as they attempted to break the locks on several bicycles. Thanks to her detailed description of the suspects, police were able to apprehend them quickly.
On Wednesday around 9:15 p.m., a resident called 911 and reported that she had just observed two men she did not recognize near an apartment building and the train station in Walding, who had attempted to break open bicycle locks several times. After a brief search, the police were able to stop and question two men matching the description.
They were two Romanian citizens, aged 41 and 44. A bolt cutter and other burglary tools were seized from the backpack of one of the suspects. The men were arrested.
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