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Parfum finden: So wählen Sie den richtigen Duft

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05.08.2026 15:25
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Je nach Jahreszeit entfalten Parfums ihre Duftnoten unterschiedlich – deshalb lohnt es sich, den ...
Je nach Jahreszeit entfalten Parfums ihre Duftnoten unterschiedlich – deshalb lohnt es sich, den Lieblingsduft passend zu Wetter und Anlass auszuwählen.(Bild: Adobe Stock)
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Von Promotion Team

Düfte können perfekt zu einem frischen Jännermorgen passen und dann im Sommer auf einmal schwer wirken. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Kleidung, Haut, Stimmung und die persönliche Aktivität beeinflussen, wie Parfum duftet.

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Viele kennen das aus der Parfümerie oder Drogerie: Auf dem Teststreifen wirkt ein Duft elegant, daheim ist er zu süß. Auch die Auswahl ist inzwischen riesig. Branchenberichte sprachen für 2025 von rund 6.000 neuen Parfum-Launches weltweit. Kein Wunder, dass viele vor dem Regal stehen und irgendwann gar nichts mehr riechen. In Österreich bleibt Körperpflege ein fixer Teil des Haushaltsbudgets. 2025 investierte ein durchschnittlicher Privathaushalt 242 Euro in Körperpflegeprodukte und kaufte dabei 54 Packungen. Düfte sind Teil einer Beauty-Routine geworden, die zwischen Pflege, Styling und kleinen Alltagsritualen liegt. 

In Österreich wird nicht nur in klassischen Parfümerien gesucht. Viele lassen sich von TikTok-Düften verführen oder kaufen einen bekannten Duft später nach. So entsteht das Problem: Der beliebteste Flakon ist nicht automatisch der beste Duft für den eigenen Alltag. Wer im Netz nach dem passenden Parfum Ausschau hält, sollte nicht blind nach den Bestsellern greifen, sondern einen kleinen Duftplan nach Jahreszeit einhalten.

Im Frühling dürfen Düfte leichter werden 
Ein guter Frühlingsduft wirkt sauber, aber nicht steril. Blumig, aber nicht wie ein ganzer Strauß im Aufzug. Wer unsicher ist, startet mit Eau de Toilette oder leichten Eau-de-Parfum-Varianten.

Für den Alltag reicht oft ein Duft, der nah an der Haut bleibt. Er soll begleiten und nicht den gesamten Raum übernehmen. Marken wie L‘Occitane passen gut in diese Richtung, weil viele Düfte mit Kräutern, Blüten, Zitrus oder mediterranen Noten versehen sind.

Im Frühling darf Parfum ruhig ein bisschen nach geöffnetem Fenster riechen.

Der Sommer ist die strengste Jahreszeit für Parfum
Wärme kann Düften enorme Stärke verleihen. Was im Februar weich und cremig wirkt, kann im August ganz schnell zu viel werden.

Zitrus, Minze, grüner Tee, leichte Aquatik, Feige, helle Blüten und saubere Moschusnoten eignen sich hier meistens deutlich besser als schwere Vanille, dichter Amber oder sehr süße Gourmand-Düfte. Kokos kann auch sehr schön sein, kippt aber schnell in Sonnencreme-Stimmung. Das muss man mögen.

Die Dosierung ist wichtig, denn zwei ordentliche Spritzer reichen oft schon aus und man sollte auf Kleidung oder Haare verzichten, wenn die Sonne stark ist und der Duft Alkohol enthält. Direkt auf der frisch eingecremten Haut kann sich Parfum zudem ganz anders entwickeln.

Sommerdüfte müssen nicht schwach sein, aber sie sollten Luft zum Atmen lassen.

Die beste Zeit für weichere Düfte kommt mit dem Herbst
Die Luft wird kühler, Kleidung schwerer, Abende länger. Jetzt passen Hölzer, Iris, Tonkabohne, leichter Tabak, Feige, Tee, Gewürze oder cremige Sandelholznoten.

Der Trick liegt in der Balance. Ein Herbstduft darf Tiefe haben, sollte aber nicht sofort nach Winter riechen. Zu viel Zimt, Vanille oder Rauch kann im September noch übertrieben wirken. Besser sind Düfte, die warm starten und trotzdem klar bleiben.

Herbst ist auch eine gute Testzeit für neue Signature-Düfte. Die Haut schwitzt weniger, der Duft wird nicht so stark von Hitze verzerrt, und man merkt besser, wie lange er wirklich hält.

Im Winter dürfen Düfte mehr tragen, aber nicht erschlagen
Kälte nimmt Parfum etwas von seiner Strahlkraft. Deshalb funktionieren Amber, Vanille, Leder, Weihrauch, Patchouli, dunkle Rose, Oud oder Gewürze besser als im Sommer.

Trotzdem gilt: Stark ist nicht automatisch gut. Ein Winterduft kann gemütlich sein, ohne den ganzen Raum zu füllen. Gerade im Büro, in der Bahn oder beim Familienessen ist weniger oft angenehmer.

Schön sind Düfte, die sich langsam entwickeln. Am Anfang etwas Würze, danach Wärme, am Ende Holz oder Moschus. So wirkt ein Parfum nicht wie ein Schlag, sondern wie ein Mantel.

(Bild: Adobe Stock)

Fehlkäufe entstehen, weil man sich zu schnell auf etwas festlegt – so testet man richtig
Ein Duft braucht Zeit, denn die Kopfnote riecht nur am Anfang. Es dauert bis zu 60 Minuten, bis sich die volle Duftnote entfaltet und man wirklich entscheiden kann, ob das gewählte Parfum passt.

Diese kleine Regel kann sich als sehr hilfreich erweisen:

  • maximal drei Düfte auf einmal testen
  • erst auf Papier, dann auf der Haut
  • nicht sofort kaufen, sondern mindestens eine Stunde warten
  • draußen noch einmal daran riechen
  • nicht auf frisch eingecremter oder parfümierter Haut testen
  • Duft nicht verreiben
  • bei Kopfschmerz oder Unwohlsein sofort streichen

Ein Parfum muss nicht nur gut riechen, sondern für den eigenen Körper funktionieren. Haut, pH-Wert, Pflegeprodukte und sogar Kleidung verändern den Eindruck.

Der Lieblingsduft muss nicht alles können
Viele suchen den einen Duft für die Ewigkeit – diese Vorstellung klingt romantisch, doch die Umsetzung ist schwierig. Ein Parfum, das im Büro, der Sommerhitze, am Winterabend, bei der Hochzeit, im Urlaub und Alltag eine gute Figur macht, muss sehr viel leisten können.

Eine kleine Duftgarderobe ist die einfachere Lösung: ein frischer Duft für warme Tage. Ein weicher Alltagsduft. Etwas Eleganteres für den Abend. Und dann vielleicht noch ein kräftiger Winterduft. Mehr braucht man eigentlich nicht.

Parfümerien rangierten in Österreich 2025 bei den Einkaufsquellen für Körperpflegeprodukte bei etwa fünf Prozent. Der Drogeriefachhandel blieb klar vorn. Das zeigt, dass Düfte längst nicht nur im klassischen Parfümerie-Umfeld gesucht werden. Viele Kunden vergleichen, testen, bestellen nach und bleiben trotzdem wählerisch.

Der Duft, der gerade viral geht, muss nicht zum eigenen Leben passen. Entscheidend ist viel einfacher: Riecht man ihn nach ein paar Stunden noch gern an sich selbst?

Wenn ja, ist er näher am Lieblingsduft als jeder Bestseller. Wenn nein, darf der schöne Flakon ruhig im Regal bleiben.

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