Coconut Spielberg: Relevant für Jugendliche

Aktuell lädt das Coconut Spielberg im Rahmen des „Spielberger Sommer 26“ jeden Samstag zu Live-Musik ein. Von 4. Juli bis 29. August stehen abwechslungsreiche Künstler und Bands auf der Bühne:

25. Juli: Die Seckauer

Die Seckauer 01. August: Natascha – Das Steirermadl

Natascha – Das Steirermadl 08. August: Zeitlos

Zeitlos 15. August: Wüdwexl

Wüdwexl 22. August: Direct 5

Direct 5 29. August: Bruce

Mehr über die Angebote, Öffnungszeiten und aktuelle Events ist auf www.facebook.com/coconut.spielberg zu finden.