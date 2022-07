Vorarlberger Jungbulle geht zu Fortuna Düsseldorf

Nach seiner Ausbildung in der RB Salzburg-Akademie und seinen zwei Jahren beim FC Liefering hat Benny Böckle seine Zelte in Salzburg abgebrochen, er wechselte in die deutsche zweite Liga zu Fortuna Düsseldorf. Nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen des Traditionsvereins - zu denen auch Sportvorstand Klaus Allofs gehört - hatte Böckle bald eine Idee, wie seine sportliche Zukunft aussehen sollte. „Mir war schnell klar, dass ich das will“, erzählt er, „natürlich ist jetzt vieles neu und ich muss mich eingewöhnen. Aber ich glaube, ich bin schon ganz gut integriert. Die ersten Eindrücke sind jedenfalls super!“