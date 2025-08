Vorarlberger Rapid-Leihgabe ist in Tirol glücklich

Eine bewegte Karriere in den letzten Jahren

Für den 23-jährigen Vorarlberger war es das erste Bundesligaspiel für die Tiroler, die ihn für eine Saison von Rekordmeister Rapid ausgeliehen haben. Von seinem Stammverein FC Lauterach ging es für Benny im Alter von 14 Jahren in die Red Bull-Akademie nach Salzburg. Dort durchlief er alle Altersstufen, machte sechs Partien in der UEFA Youth League und stand danach zwei Spielzeiten beim FC Liefering in der zweiten Liga unter Vertrag. Im Juli 2022 wechselte der Defensivmann dann zum deutschen Traditionsklub Fortuna Düsseldorf in die zweite Liga. Nach einer Leihe zu Drittligist Preußen Münster wechselte er vergangenen Sommer dann zu Rapid.