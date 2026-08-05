Scare During Practice
Fall After Landing: Serious Concerns for Lamparter
Von krone Sport
Nordic combined athlete Johannes Lamparter may have sustained injuries to his knee and ankle during a ski jumping training fall in Courchevel.
According to the Austrian Ski Federation (ÖSV), the overall World Cup champion fell as a result of a botched landing.
The Tyrolean subsequently complained of pain in his right knee and right ankle.
to UndergoThorough ExaminationsLamparter will be transported to Tyrol today, Wednesday, where a thorough diagnosis is to be made on Thursday at the Kettenbrücke Sanatorium.
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