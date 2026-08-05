A Lively Summer
Win a Summer Stibitzer Package
Summer, sunshine, and an ice-cold spritzer: Stibitzer is bringing a breath of fresh air to the beverage aisle with three new varieties. Together with “Krone,” the brand is now giving away 20 summery packages featuring the new creations and cool merchandise.
What appears to be a truck breakdown quickly turns into what’s sure to be the most refreshing event of the summer: On August 6, starting at 2 p.m., Stibitzer will transform Vienna’s MuseumsQuartier into a massive sampling party. What initially looks like a minor mishap quickly turns into a summery communal experience with plenty of refreshment.
Three New Varieties for Hot Days
With three new spritzer varieties, Stibitzer is expanding its lineup and bringing even more variety to balmy summer evenings, picnics, and social gatherings.
- Stibitzer Summer Wine Mix impresses with fruity white wine notes, a delicate effervescence, and an alcohol content of just 3.5 percent. Served ice-cold or with a slice of lemon, it’s the perfect companion for relaxing outdoors.
- Stibitzer Wild Berry Spritz: Here, sparkling soda and crisp white wine meet intense notes of raspberry and wild berries. This fruity variant tastes especially good ice-cold or over ice with fresh berries.
- Stibitzer Aperitivo Spritz combines white wine and soda with delicately balanced notes of orange and herbs. A slight bitterness and pleasant sweetness make it an easygoing aperitif for sunny afternoons and long summer nights.
Win 20summeryStibitzerpackages
Together with Stibitzer, the “Krone” is giving away 20 exclusive Stibitzer packages. Inside, the lucky winners will find the new varieties as well as cool merchandise. Simply fill out the contest form below, and you’re entered to win.
Want to increase your chances of winning? Then we have good news for all subscribers to the “Guten Morgen – Wien” newsletter! All participating subscribers—and those who subscribe by the entry deadline on August 10—will have double the chance to win. You can find more information and the terms and conditions here.
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