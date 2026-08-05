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Stopptafel missachtet

Auto überschlug sich nach Kollision auf Kreuzung

Steiermark
05.08.2026 08:40
Der Unfalllenker verweigerte einen Alko-Test.
Der Unfalllenker verweigerte einen Alko-Test.(Bild: Martin Jöchl, Krone KREATIV)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Dienstagabend missachtete ein Autofahrer an einer Kreuzung im weststeirischen Köflach eine Stopptafel und krachte in den Pkw einer 26-Jährigen. Dieser überschlug sich, die Frau wurde verletzt. Das Auto des Unfalllenkers hatte zahlreiche gravierende technische Mängel. Einen Alko-Test verweigerte der 22-Jährige. 

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Offenbar in mehrerlei Hinsicht fahrlässig war ein 22-jähriger Autolenker Dienstagabend im Ortsgebiet von Köflach unterwegs. An einer Kreuzung missachtete der junge Mann die Stopptafel, fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich und krachte dabei seitlich in den Pkw einer 26-Jährigen. 

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto der Frau und kam auf dem Dach zu liegen. Die 26-Jährige wurde verletzt und ins Spital eingeliefert. Der 22-Jährige blieb unverletzt. 

Am Auto des Unfallverursachers stellten Polizisten dann auch noch gravierende technische Mängel fest – unter anderem war ein Reifen bereits derart abgenutzt, dass das Gewebe sichtbar war. Einen Alko-Test verweigerte der 22-Jährige, also nahmen ihm die Beamten vorläufig den Führerschein ab. Der Mann wird wegen mehrerer Delikte angezeigt. 

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