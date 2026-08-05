Auto überschlug sich nach Kollision auf Kreuzung

Am Auto des Unfallverursachers stellten Polizisten dann auch noch gravierende technische Mängel fest – unter anderem war ein Reifen bereits derart abgenutzt, dass das Gewebe sichtbar war. Einen Alko-Test verweigerte der 22-Jährige, also nahmen ihm die Beamten vorläufig den Führerschein ab. Der Mann wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.