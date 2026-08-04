Dieb in Tirol nahm Zigarettenautomat ins Visier

Zugeschlagen hat der Täter laut Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag zwischen 0.30 und 7.30 Uhr. „Auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes in Söll brach er einen Zigarettenautomaten auf und stahl daraus diverse Tabakwaren“, heißt es von den Ermittlern.