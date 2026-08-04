Dieb in Tirol nahm Zigarettenautomat ins Visier

Nach einem unbekannten Täter fahndet die Polizei in Söll im Tiroler Bezirk Kufstein. Vergangenes Wochenende nahm der Ganove einen Zigarettenautomaten bei einem Supermarkt ins Visier und suchte mit diversen Tabakwaren das Weite.
Zugeschlagen hat der Täter laut Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag zwischen 0.30 und 7.30 Uhr. „Auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes in Söll brach er einen Zigarettenautomaten auf und stahl daraus diverse Tabakwaren“, heißt es von den Ermittlern.
Zeugen gesucht
Wie hoch der dadurch entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall.
Verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Dienststelle in Söll entgegen: 059133/7218100
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