Wenn das Fieber steigt | Zu heiß

Zu heiß. Aber wie nennt man das, was die österreichische Bundesregierung gegen die Hitze, unter der alle Österreicherinnen und Österreicher mehr oder weniger stark leiden, tut? Beruft sie wenigstens einen Hitzegipfel ein, um zu ein paar herzeigbaren Ergebnissen zu gelangen? Mitnichten! Man taucht unter, verweist darauf, dass ohnehin eine „Arbeitsgruppe mit Beamten mehrerer Ministerien und Experten“ routinemäßig tagen werde… Jahre- oder gar jahrzehntelange Versäumnisse im Kampf gegen den Klimawandel auf der einen Seite – und angesichts der zweiten 40-Grad-Welle innerhalb weniger Wochen nicht mehr als ein Arbeitskreis. Man kann das Lethargie oder gar Agonie nennen. Und man kann sich des Eindrucks schwer erwehren, dass es dieser fiebrigen Regierung auch in vielen anderen Fragen zu heiß ist.