Für kleine Herzen nach Paris geradelt

„Es gibt Ziele, die weit über eine Ziellinie hinausreichen“, schildert Obergrafendorf Bürgermeister Rainer Handlfinger sichtlich erfreut über den Idealismus des örtlichen Vereins. Rom, Barcelona und jetzt Paris – der RC Schnauze auf Nächstenliebe-Tour.
Denn zwölf Radfahrer seines „RC Schnauze“ traten – angefeuert vom selbst aktiv radelnden Obmann Christian „Hubsl“ Huber – kräftig in die Pedale. Und das nicht für Medaillen, sondern für Herzkinder. In acht Tagen kämpften sie sich über 1.322 Kilometer und 8.786 Höhenmeter für den guten Zweck bis nach Paris. In den Vorjahren hatten sie Barcelona und Rom angepeilt.
Für Familien mit einem kranken Kind
„Jeder Kilometer war ein Zeichen der Hoffnung für Familien mit einem kranken Kind. Wenn wir mit unserer Tour helfen können, hat sich jede Anstrengung gelohnt“, meint Huber. Der Erlös der bereits dritten Charity-Tour kommt heuer jenem Verein zugute, der Babys und schon ältere Mädchen und Buben und deren Eltern unterstützt. Auslöser war das Schicksal einer Familie aus dem Umfeld – ein persönlicher Bezug, der die Radler besonders antrieb. Erinnerungsfoto am Eiffelturm inklusive.
Segnung der Radfahrer in Notre-Dame
Die Gruppe wurde in Notre-Dame gesegnet. Ein Moment voller Dankbarkeit. Den würdigen Abschluss bildete ein Empfang in der Österreichischen Botschaft. Was bleibt, ist mehr als eine sportliche Höchstleistung – nämlich der Beweis, dass Zusammenhalt und Mitgefühl Berge versetzen können.
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