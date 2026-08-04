Für kleine Herzen nach Paris geradelt

Für Familien mit einem kranken Kind

„Jeder Kilometer war ein Zeichen der Hoffnung für Familien mit einem kranken Kind. Wenn wir mit unserer Tour helfen können, hat sich jede Anstrengung gelohnt“, meint Huber. Der Erlös der bereits dritten Charity-Tour kommt heuer jenem Verein zugute, der Babys und schon ältere Mädchen und Buben und deren Eltern unterstützt. Auslöser war das Schicksal einer Familie aus dem Umfeld – ein persönlicher Bezug, der die Radler besonders antrieb. Erinnerungsfoto am Eiffelturm inklusive.