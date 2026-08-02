Feuerwehren kämpften gegen mehrere Waldbrände

Aufmerksamen Wanderer ist es zu verdanken, dass Wald- und Vegetationsbrände in den Bezirken Baden und Wiener Neustadt keinen größeren Schaden anrichteten. Unter anderem brannte es am Guglzipf, einem Ausflugsgebiet in Berndorf, und in Winzendorf am Mitterberg. Beide Male im steilen Gelände, was die Löscharbeiten höchst fordernd macht.
Heiß her geht es derzeit bei den Feuerwehren im weiten Land. Im südlichen Niederösterreich mussten die Florianis am Wochenende immer wieder zu Bränden unter freiem Himmel ausrücken. Auftakt war am Freitag bei einem Wald- und Vegetationsbrand im Föhrenwald in Wiener Neustadt. Die Rauchentwicklung war enorm, die Brandfläche beim Eintreffen der Löschmannschaft bereits 2,5 Hektar groß.
Waldbrandeinheit mit spezieller Ausrüstung
Zusätzlich zu den Feuerwehren Wiener Neustadt und Schwarzau am Steinfeld stand die Waldbrandeinheit Wiener Neustadt mit spezieller Waldbrandausrüstung im Einsatz. Mit mehreren Rohren, Löschrucksäcken und weiterer Waldbrandausrüstung arbeiteten sich die Einsatzkräfte in das betroffene Gelände vor. Glutnester wurden freigelegt, abgelöscht und die Brandfläche schrittweise kontrolliert. Für die Nachlöscharbeiten und die Kontrolle des betroffenen Bereiches kamen auch Wärmebildkameras zum Einsatz.
Drohne zur Lageerkundung eingesetzt
Eine Drohne der FF Ebenfurth brauchte es wiederum Sonntag Nachmittag beim Waldbrand am Mitterberg in Winzendorf, Bezirk Wiener Neustadt. Die „Krone“ erreichte Markus Zierhofer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Winzendorf, gegen Ende des Einsatzes: „Wir haben die Drohne zur genauen Lageerkundung eingesetzt. Das Auffinden des genauen Einsatzortes stellte eine große Herausforderung dar“, so Zierhofer. Insgesamt löschten 80 Mitglieder von sechs Feuerwehren der Region mit 14 Einsatzfahrzeugen den Brand im unwegsamen Gelände.
Weithin sichtbare Rauchsäule über Guglzipf
Ebenfalls steil und aufgrund dichter Vegetation unwegsam ist teilweise am Berndorfer Guglzipf, Bezirk Baden. Ein Blitzschlag in einen Baum setzte diesen und mit ihm die Vegetation in Brand. Ein aufmerksamer Wanderer wählte sofort den Feuerwehr-Notruf. Vier Feuerwehren rückten aus. Eine direkte Zufahrt zur Einsatzstelle mit Tanklöschfahrzeugen war nur bedingt möglich. Die letzten Meter zum eigentlichen Brandherd, der sich im Steilhang befand, mussten zu Fuß bewältigt werden. Zusätzlich mussten sich die Feuerwehrleute erst Platz im dichten Dickicht schaffen. Erfreulich: 45 Minuten nach der Alarmierung konnte Einsatzleiter Georg Rumpler von der FF St. Veit an der Triesting, „Brand Aus“ geben.
Vegetationsbrand in Bad Fischau
Ebenfalls zum Löschen mussten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Fischau, Bezirk Wiener Neustadt, am Sonntagvormittag ausrücken, wie Kommandant Stefan Grassl berichtet: „Wir hatten den Flurbrand aber recht bald unter Kontrolle und gelöscht.“
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