Feuerwehren kämpften gegen mehrere Waldbrände

Weithin sichtbare Rauchsäule über Guglzipf

Ebenfalls steil und aufgrund dichter Vegetation unwegsam ist teilweise am Berndorfer Guglzipf, Bezirk Baden. Ein Blitzschlag in einen Baum setzte diesen und mit ihm die Vegetation in Brand. Ein aufmerksamer Wanderer wählte sofort den Feuerwehr-Notruf. Vier Feuerwehren rückten aus. Eine direkte Zufahrt zur Einsatzstelle mit Tanklöschfahrzeugen war nur bedingt möglich. Die letzten Meter zum eigentlichen Brandherd, der sich im Steilhang befand, mussten zu Fuß bewältigt werden. Zusätzlich mussten sich die Feuerwehrleute erst Platz im dichten Dickicht schaffen. Erfreulich: 45 Minuten nach der Alarmierung konnte Einsatzleiter Georg Rumpler von der FF St. Veit an der Triesting, „Brand Aus“ geben.