Not even a drawn police gun could stop the speeder

At first, the car even followed the patrol car, but then, instead of exiting the highway, it accelerated, according to the police. The plainclothes patrol gave chase, with the speedometer reading 205 km/h. Near Sattledt, the fugitive then exited the A1 and sped through the town, the report continued. Shortly after a railroad crossing, the man attempted to turn around behind a traffic island but had to back up slightly due to a curb.