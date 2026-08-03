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Man from Linz Refuses to Confess

Not even a drawn police gun could stop the speeder

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03.08.2026 16:00
The speeder seemed largely unimpressed by the police and the drawn weapon. (Stock photo)
The speeder seemed largely unimpressed by the police and the drawn weapon. (Stock photo)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 24-year-old speeder from Linz refused to stop on Saturday night, even when confronted by a police officer with a drawn gun. A patrol car had spotted the vehicle on the A1 just before the Eberstalzell exit (Upper Austria); according to a vehicle check, the owner currently does not have a driver’s license. 

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At first, the car even followed the patrol car, but then, instead of exiting the highway, it accelerated, according to the police. The plainclothes patrol gave chase, with the speedometer reading 205 km/h. Near Sattledt, the fugitive then exited the A1 and sped through the town, the report continued. Shortly after a railroad crossing, the man attempted to turn around behind a traffic island but had to back up slightly due to a curb.

Collision with Police
The pursuing patrol car struck the car in the process; a police officer got out and, with his weapon drawn, ordered the driver to get out. The driver remained unperturbed and fled. According to investigations, the 24-year-old registered owner from Linz was identified as the driver. However, he did not admit to the charges.

The Wels Police Department is therefore asking witnesses to call 059133 4197200.

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