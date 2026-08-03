Here's what Didi Kühbauer has to say
A tough draw, but “a lot can happen in soccer”
A tough draw for LASK! In the decisive showdown for a spot in the Champions League group stage, Austria’s champion must face Celtic Glasgow in the qualifying playoff. Didi Kühbauer has nothing but praise for Scotland’s record champion, but “a lot can happen in soccer.”
“Celtic Glasgow is a team with a rich tradition that, together with the Glasgow Rangers, has shaped Scottish soccer for decades. They won the championship again last season and are therefore the favorites in this matchup,” emphasizes the LASK coach.
For him, one thing is certain: “We’ll need a strong performance in both games to make the most of our opportunity. A lot can happen in soccer. We’re looking forward to this challenge and will do everything we can to make the most of it.”
Home Leg
The first leg will take place on August 18–19, 2026, away at Celtic Park. The second leg will be held one week later (August 25–26) at the Oberösterreich Arena in Linz.
Back in 2014, there was a friendly match against LASK, which Celtic Glasgow won 5–2. This time, things are set to go differently from the red-white-red perspective…
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