LIVE: Rapid Knows Its Potential Next Opponent

The next potential qualifying opponents have been drawn. The major Vienna clubs, Austria and Rapid, now know what lies ahead for each of them should they advance to the Conference League playoffs. If the Hütteldorf-based team advances past Paide in the qualifying round, they’ll face the loser (!) of the match between Benfica Lisbon and Hearts of Midlothian in the next round. If Austria beats Beitar, they’ll face the loser of the Sporting Braga vs. Dinamo Minsk match in the next round.