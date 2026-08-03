Opponents Drawn
LIVE: Rapid Knows Its Potential Next Opponent
The next potential qualifying opponents have been drawn. The major Vienna clubs, Austria and Rapid, now know what lies ahead for each of them should they advance to the Conference League playoffs. If the Hütteldorf-based team advances past Paide in the qualifying round, they’ll face the loser (!) of the match between Benfica Lisbon and Hearts of Midlothian in the next round. If Austria beats Beitar, they’ll face the loser of the Sporting Braga vs. Dinamo Minsk match in the next round.
Here’s the live ticker to catch up on:
Before they can focus on potential opponents in the Conference League qualifying playoffs, the two Vienna clubs must first take care of business in the previous round.
Rapid will face Paide Linnameeskond from Estonia, while Austria will take on Beitar Jerusalem from Israel. Things could also get exciting for Red Bull Salzburg. If they fail to clear the hurdle of Pafos (Cyprus) in the Europa League qualifiers, they’d also be in the running for the Conference League.
Possible opponents for Rapid:
- The winner of Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) vs. GKS Katowice (POL)
- Loser of Benfica Lisbon (POR) vs. Heart of Midlothian FC (SCO)
- Loser of FC Hradec Kralove (CZE) vs. Besiktas Istanbul (TUR)
- Winner of HJK Helsinki (FIN) vs. Motherwell FC (SCO)
- Winner of Valur (ISL) vs. FC Nordsjælland (DEN)
Austria’s potential opponents:
- Winner of SC Braga (POR) vs. Dinamo Minsk (BLR)
- Winner of Dynamo Kyiv (UKR) vs. Qarabağ FK (AZE)
- Winner of Partizan Belgrade (SRB) vs. FC Tobol (KAZ)
- Winner of FC Lugano (SUI) vs. NSÍ Runavík (FRO)
Red Bull Salzburg’s potential opponents:
- Winner of HNK Rijeka (CRO) vs. Ilves Tampere (FIN) (SCO)
- Winner of CFR Cluj (ROU) vs. Tromsø IL (NOR)
- Winner of Hibernian F.C. (SCO) vs. KF Shkendija (MKD)
- Loser of Ferencváros Budapest (HUN) vs. Górnik Zabrze (POL)
- Winner of FK Auda (LVA) vs. FC Dinamo City (ALB)
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