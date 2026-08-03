Schöttel: “I’ve never experienced anything like this before”

A new episode of “Krone oder Kasperl”! With special guest Peter Schöttel, Michael Fally and Alex Hofstetter discuss Austria’s performance at the World Cup, the missing pieces for the infamous high-pressing game, the players Christoph Baumgartner, David Alaba, and Ifeanyi Ndukwe, Gianni Infantino’s plans, and the start of the season in the Austrian Bundesliga.