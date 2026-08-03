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Successfully Resuscitated

Emergency app saved the life of a 23-year-old patient

Nachrichten
03.08.2026 09:00
The man was taken to the hospital by ambulance (stock photo)
The man was taken to the hospital by ambulance (stock photo)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

An emergency app may have saved the life of a 23-year-old man. The young man was resuscitated by police officers and a first responder alerted by the app even before emergency medical services arrived. The man was taken to the hospital in stable condition.

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Police officers were dispatched to a residential building in Kremsmünster late Sunday morning following an emergency call reporting a cardiac arrest. When the officers arrived, a first responder was already standing in front of the residence; he had been notified of the emergency via a first-responder app. Inside the house, a 23-year-old man was found lying in bed, showing no signs of breathing.

CPR Began
Working together with the first responder, the officers immediately began CPR. The ambulance crew and the emergency physician took over the resuscitation efforts upon their arrival and were ultimately able to stabilize the 23-year-old. The 23-year-old was then transported to the hospital by ambulance.

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