Successfully Resuscitated
Emergency app saved the life of a 23-year-old patient
An emergency app may have saved the life of a 23-year-old man. The young man was resuscitated by police officers and a first responder alerted by the app even before emergency medical services arrived. The man was taken to the hospital in stable condition.
Police officers were dispatched to a residential building in Kremsmünster late Sunday morning following an emergency call reporting a cardiac arrest. When the officers arrived, a first responder was already standing in front of the residence; he had been notified of the emergency via a first-responder app. Inside the house, a 23-year-old man was found lying in bed, showing no signs of breathing.
CPR Began
Working together with the first responder, the officers immediately began CPR. The ambulance crew and the emergency physician took over the resuscitation efforts upon their arrival and were ultimately able to stabilize the 23-year-old. The 23-year-old was then transported to the hospital by ambulance.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.