Real Madrid Let a 2-0 Lead Slip Away Against Fiorentina in Klagenfurt

A 2-0 lead wasn’t enough for Real

Federico Valverde led the “Royals” onto the field as captain in temperatures exceeding 30 degrees Celsius. Before kickoff, there was a minute of silence for former AC Milan defensive leader Franco Baresi, who passed away early Friday morning. Real’s young star Endrick provided the first highlight of the match, beating Fiorentina goalkeeper David de Gea after a pass from Alvaro Carreras. Ciria made it 2-0 following an assist from Eduardo Camavinga, but Piccoli managed to pull one back before halftime.